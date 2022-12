Temporal: mais de 18,6 milhões de euros por 7737 participações de sinistros

Deram entrada 7737 participações de sinistros devido aos estragos provocados pelo mau tempo, segundo o balanço provisório da Associação Portuguesa de Seguradores (APS).

O montante de indemnizações a pagar foi estimado em pelo menos 18,6 milhões de euros e trata-se apenas dos sinistros relativos “às inundações ocorridas na Área Metropolitana de Lisboa, entre os dias 7 e 16 de dezembro”, refere a APS em comunicado. A associação adianta que “os principais prejuízos reportados dizem respeito a seguros de multirriscos, tanto de habitação (45%) como de comércio e indústria (37%), bem como a seguro automóvel (15%)”.

Lisboa, Oeiras e Sinta com mais sinistros

No inquérito realizado junto das seguradoras foi possível concluir que “Lisboa foi o concelho com mais sinistros participados e com o valor mais alto de indemnizações pagas e provisionadas”.

Oeiras e Sintra foram os concelhos que depois de Lisboa registaram o maior número de sinistros.

E em termos de valores a pagar, Loures e Oeiras foram, depois de Lisboa, os distritos onde se registaram “os maiores valores de indemnizações pagas e provisionadas”.

A APS adianta que vai continuar a monitorizar a evolução da situação e, caso se justifique publicitará a nova atualização de casos.

600 mil euros para o distrito de Faro

No que diz respeito ao distrito de Faro, a APS diz que a ocorrência de “fortes chuvas registadas na manhã do passado dia 5 de dezembro”, foram objeto de 247 participações as quais apontam para “um montante total de indemnizações pagas e provisionadas de quase 600 mil euros”. Em causa estão sobretudo prejuízos relativos a “seguros de multirrisco habitação”.