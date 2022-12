Symington fecha o ano com mais uma aquisição e alarga presença aos vinhos verdes

A Symington Family Estates comprou a Quinta das Rodas, na Região dos Vinhos Verdes, onde vai ter Anselmo Mendes como enólogo e consultor de viticultura, anunciou a Symington Family Estates esta quinta-feira.

A propriedade, na sub-região de Monção e Melgaço, tem uma casa senhorial do século XVII e 27,4 hectares de vinha plantada exclusivamente com a casta Alvarinho, e vai produzir apenas vinhos de quinta para a família Symington, já em 2023. O valor do negócio não foi divulgado.

Em comunicado, Rupert Symington, presidente executivo do grupo, afirma que este “é um importante investimento na sub-região do Vinho Verde de Monção e Melgaço, privilegiada com um microclima específico que limita o rendimento das colheitas” e manifesta “imenso orgulho em trabalhar com Anselmo Mendes, que muito justamente se tornou num dos mais reputados enólogos de Portugal e num dos pioneiros da região do Vinho Verde”.

Ambição de liderança

Sobre a ambição da Symington Family Estates em relação a vinhos tranquilos, Rupert Symington acredita que “Portugal tem um enorme potencial de produção ainda inexplorado" e diz que o grupo está determinado “na primeira linha da consolidação desta reputação, particularmente nos mercados de exportação onde muitas marcas de vinho portuguesas estão sub-representadas”.

“O nosso objetivo visa a liderança na produção de vinhos nas regiões onde estamos presentes e estamos confiantes que estes novos investimentos no Vinho Verde de excelência preenchem uma lacuna no nosso portfólio”, acrescenta.

Para além da sua atividade principal, a produção de vinhos do Porto e DOC Douro de primeira linha, a família, proprietária da maior área de vinha no Douro, tem vindo a expandir o seu negócio a outras regiões. Em 2016 adquiriu uma propriedade de 42 hectares – Quinta da Fonte Souto – nas encostas da Serra de São Mamede no Alto Alentejo, na sub-região de Portalegre. Em 2022 comprou 50% das Caves Transmontanas, produtor duriense da marca de espumante Vértice.