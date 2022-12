Poder de compra do salário mínimo cai pela primeira vez desde 2012

O salário mínimo nacional (SMN) vai ter este ano a primeira redução em termos reais (descontando a inflação) desde 2012. O aumento de 6% — de €665 para €705 — não chega para compensar a subida dos preços que, estima o Banco de Portugal no Boletim Económico publicado na semana passada, será de 8,1%. Também não chegaria caso a inflação se ficasse pela estimativa do Governo de 7,4% inscrita em outubro no Orçamento do Estado para 2023. Mesmo a subida decidida na semana passada em Conselho de Ministros para €760 em 2023, embora atenue a queda deste ano, não chega para que o SMN regresse ao valor real de 2021.

