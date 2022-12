Alpac detém 91% da Newsplex, dona dos jornais i e Nascer do Sol

A Alpac Capital detém 91% da Newsplex, dona dos jornais i e Nascer do Sol, através da Sunny Meridian, e a Barod 9%, de acordo com informação disponível no portal da transparência da ERC.

Em 08 de julho deste ano, três dias depois do fundo português Alpac Capital ter concluído a compra da maioria do capital da Euronews, foi anunciada a compra dos títulos Nascer do Sol e Inevitável (i).

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) disse que, "segundo o registo temporal da Plataforma da Transparência, a Sunny Meridian Lda foi reportada como acionista da Newsplex SA a 23 de setembro" deste ano, tendo também nesta data sido atualizada a estrutura acionista até aos beneficiários efetivos".

A Sunny Meridian, que detém diretamente 91% da Newsplex, é controlada a 100% pela Alpac Capital España ETVE, S.L, a qual é detida pela Alpac DWC LLC.

A Alpac DWC é detida em 66,67% por Pedro Vargas Santos David e em 33,33% por Luís Pedro Moço da Costa Santos.

Por sua vez, a Barod LTD, que detém 9% da Newsplex, é controlada diretamente João Carlos Barão Rodrigues.

"Pedro Vargas David e Luís Santos [filho do ex-selecionador nacional Fernando Santos], da Alpac Capital, assinaram com Mário Ramires, atual proprietário, a compra dos jornais Nascer do Sol e i como contribuição para um Portugal mais livre, mais ambicioso e mais plural", referiram os empresários em comunicado, divulgado em 08 de julho.

A Alpac argumentou a razão desta operação, salientando que "no Portugal democrático, os media sempre tiveram um papel determinante e estruturante na construção da sociedade e da democracia", dando como "exemplos" Marcelo Rebelo de Sousa, Francisco Pinto Balsemão, Paulo Portas e Miguel Esteves Cardoso, que "foram contributos inspiradores" para se ter "um país desenvolvido, democrático e livre".

De acordo com os dados disponíveis, em 2021 a Newsplex tinha um ativo total de 322,2 mil euros e um capital próprio negativo de dois milhões de euros.

No ano passado, o passivo total era de 2,3 milhões de euros e os rendimentos totais 2,1 milhões de euros. Os resultados líquidos foram 28,3 mil euros, o que compara com prejuízos de 103 mil euros em 2020.

Os títulos Nascer do Sol e Inevitável eram detidos por Mário Ramires desde 2015, altura em que foi criada a Newsplex. No final de 2020, o semanário Sol mudou o nome para Nascer do Sol e o i para Inevitável.

Em 05 de julho, a gestora de fundos Alpac Portugal anunciou a compra da maioria do capital da cadeia de televisão Euronews, após a aprovação da operação pelo Governo francês.

O valor do negócio, que tinha sido anunciado em dezembro do ano passado, não foi revelado.