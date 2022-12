Portugueses têm 17,7 mil milhões investidos em certificados de aforro, um recorde desde 2008

Desde 2008 que não havia tanto dinheiro investido em Certificados de Aforro. De acordo com os dados do Banco de Portugal, divulgados esta quarta-feira, 21 de dezembro, o montante total investido nestes títulos de dívida do Estado alcançou os 17,71 mil milhões de euros em novembro. Desde maio de 2008 que não se chegava a estes valores.



Face a outubro de 2022, o montante aplicado em novembro cresceu 10,5%, um saldo positivo de 1,69 mil milhões de euros, entre amortizações e subscrições.



O pico da série do Banco de Portugal, com início a dezembro de 1998, é janeiro de 2008, com um montante total investido de 18,18 mil milhões de euros.



E há exatamente dez anos, em plena crise financeira, atingia-se o valor mais baixo investido nestes títulos de dívida: novembro de 2012 foi o mês com o valor mais baixo da série, com 9,67 mil milhões de euros aplicados nos Certificados de Aforro.



O aumento dos montantes aplicados começou a acentuar-se a partir de abril, altura em que o Banco Central Europeu (BCE) começou a dar sinais de que iria enveredar por um ciclo de aumento das taxas de juro, o que tem melhorado a remuneração dos títulos de dívida do Estado, que incluem a Euribor na sua fórmula.



Os Certificados do Tesouro, por sua vez, registaram uma queda em novembro para um montante total de 15,55 mil milhões de euros, face a 15,83 mil milhões de euros em outubro. O máximo histórico da série com início a julho de 2010, mês em que foi lançado este produto de dívida de longo prazo, foi alcançado em outubro de 2021, com um montante total de 17,87 mil milhões de euros subscritos.