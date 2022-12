Argentina também ganhou o campeonato da subida dos juros

A Argentina não ganhou este ano apenas o Mundial de Futebol no Catar. Com uma inflação galopante, sagrou-se, também, campeã no campeonato do aperto da política monetária. Se na bola dá cartas mundialmente e tem direito a festejos massivos, nos juros dos bancos centrais do G20 regista a pior situação - as taxas mais elevadas e o aumento acumulado mais gigantesco em 2022 mas maiores economias do mundo.

