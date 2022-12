Anacom quer devolução de licenças 5G em troca de luz verde à compra da Nowo pela Vodafone

Anacom já deu o seu parecer à Autoridade da Concorrrência (AdC) sobre a compra da Nowo pela Vodafone, num documento onde sinaliza os riscos e pede que sejam devolvidas as licenças de quinta geração móvel (5G) reservadas no leilão para os novos entrantes no mercado móvel, como era o caso da operadora espanhola.

O regulador liderado por João Cadete de Matos considera que, para que os objetivos definidos no leilão do 5G não sejam traídos, da fusão da Vodafone com a Nowo não podem resultar "efeitos nocivos" para a concorrência. Daí o seu parecer apontar para a devolução do espectro.

"A ANACOM remeteu à AdC o seu parecer sobre a operação de concentração Vodafone/Cabonitel (Nowo) e considera que a mesma poderá produzir efeitos nocivos, pelo que se encontra inteiramente justificada uma avaliação aprofundada da Autoridade da Concorrência. Neste contexto, a eventual aprovação da concentração deverá ser acompanhada de compromissos que eliminem os referidos efeitos nocivos", lê-se no comunicado enviado pelo regulador às redações.

