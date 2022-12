Sonae compra carteira de crédito do Universo aos CTT e faz parceria com Bankinter

A Sonae SGPS anunciou um acordo de princípio com o Bankinter para a criação de uma joint-venture que prevê “a combinação dos negócios” do Universo (gestor do portefólio de produtos e serviços financeiros do grupo Sonae), e do Bankinter Consumer Finance em Portugal, que gere a oferta de produtos e serviços de crédito ao consumo do Bankinter no país

Em comunicado enviado à CMVM esta terça-feira, a Sonae afirma que este acordo “estabelece os principais termos para a criação de um operador líder em crédito ao consumo em Portugal que terá como acionistas a Sonae e o Bankinter, ambos com 50% do capital”.

“As partes irão continuar a trabalhar no fecho da transação, a qual incluirá uma due diligence bilateral (diligência prévia antes de assinar um contrato ou acordo financeiro), a negociação de contratos vinculativos e as necessárias aprovações regulatórias”, diz o comunicado.

Mudança em dezembro de 2023

A parceria com o Bankinter acontece após o Universo ter acordado com o Banco CTT terminar o atual acordo na área dos serviços financeiros a 31 de dezembro de 2023, data em que o Universo terá uma opção de compra da carteira de crédito existente no Banco CTT.

Também em comunicado enviado à CMVM, o grupo liderado por Cláudia Azevedo anunciou este acordo com o Banco CTT, visando proteger o cliente final e mantendo o Universo como único ponto de contacto, emitente e concedente de crédito.

Nesse comunicado, a Sonae refere que o acordo na área dos serviços financeiros com o Banco CTT que tinha sido comunicado ao mercado a 1 de abril de 2021, “permitiu ao Universo continuar a crescer, ultrapassando a marca de um milhão de clientes”, a que corresponde uma carteira de crédito de 400 milhões de euros. “No entanto, a alteração significativa do contexto macroeconómico e financeiro global justifica a necessidade das partes revisitarem os termos subjacentes ao Acordo”, refere.

Agora, de acordo com a nova estratégia assumida pelo grupo, a Sonae e Banco CTT "acordaram manter este acordo até 31 de dezembro de 2023, a data prevista para o término da atual operação de securitização, tendo o Universo uma opção de compra da carteira de crédito existente no Banco CTT naquela data", diz o comunicado.

Ambição de liderar

“Ao longo dos últimos anos, o Universo tem vindo a afirmar-se como um operador de referência no mercado português de serviços financeiros, alavancando a vertente digital e contribuindo para reforçar o desempenho dos negócios do grupo e do seu ecossistema de parceiros”, diz o diretor financeiro da Sonae João Dolores, sobre esta operação.

“O princípio de acordo agora firmado com o Bankinter tem a ambição de alavancar este trajeto de sucesso para constituir um operador líder no crédito ao consumo em Portugal”, sublinha.

Também em comunicado, os CTT – Correios de Portugal, informam que a sua subsidiária Banco CTT procedeu à revisão do acordo de parceria com a Universo, IME na área dos serviços financeiros.

“O acordo então celebrado permitiu ao Banco CTT rentabilizar o seu balanço, em particular a sua base de recursos, e consolidar as suas competências nas áreas de risco de crédito ao consumo”, adiantam os CTT.