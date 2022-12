Portugal pagou o 10º salário mais baixo da Europa em 2021

Em 2021, o salário médio anual ajustado a tempo inteiro para os trabalhadores na União Europeia foi de 33.510 euros. Portugal registou o 10º salário mais baixo entre o grupo de países.

De acordo com os dados do Eurostat, em Portugal, um trabalhador por conta de outrem ganhou, em média, no ano passado, 19.300 euros em termos anuais. Com este valor, os trabalhadores portugueses ganharam apenas mais que os trabalhadores de nove países europeus.

Entre os trabalhadores que ganharam menos que por cá encontram-se os búlgaros (10.350 euros), húngaros (12.620) e romenos (13.000).

Por outro lado, a diferença para os países onde os trabalhadores mais receberam é enorme, com o Luxemburgo a liderar a tabela (72.250 euros por ano), seguido da Dinamarca e Irlanda (63.260 e 50.350, respetivamente).

Dividindo o valor total por 14 (12 meses mais os subsídios de Natal e férias), em Portugal ganhou-se, em média, 1378,6 euros por mês, um número inferior à média europeia (2393,6) e longe dos mais de 5000 ganhos no Luxemburgo.

De notar que o gabinete estatístico não tem dados disponíveis para os Países Baixos, sendo assim uma média de 26 Estados-membros.