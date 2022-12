TAP acredita em acordo para evitar nova greve após reunião com sindicato

A TAP esteve esta segunda-feira reunida com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) e acredita que é possível chegar a acordo para evitar mais dias de greve, segundo a presidente executiva.

"Estivemos reunidos com o SNPVAC na semana passada e novamente hoje, esta manhã. Penso que tivemos um bom desenvolvimento na nossa discussão e penso que será possível, a dada altura, anunciar algo, mas tivemos uma boa discussão e acho que está a ir na direção certa", disse aos jornalistas a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, depois de um almoço nas instalações da Cateringpor, em Lisboa.

O SNPVAC convocou uma greve nos dias 08 e 09 de dezembro, que levou ao cancelamento antecipado de 360 voos, e aprovou a marcação de pelo menos mais cinco dias de greve até 31 de janeiro.

Na altura, a TAP avançou que a greve teria um impacto total de oito milhões de euros.

"Ainda estamos a tentar chegar a acordo com o SNPVAC, porque ainda acreditamos que é possível chegar a um entendimento", vincou hoje a responsável.

No entanto, Christine Ourmières-Widener reiterou que o limite das negociações é o que está determinado nos acordos de emergência, assinados com todos os sindicatos para poder aplicar o plano de reestruturação, que implicou, entre outras medidas, cortes de salários que ainda vigoram.

Ainda assim, sublinhou, "há um número de questões [na mesa das negociações] que podem ser discutidas".

Relativamente às perspetivas para as contas de 2022, a presidente executiva garantiu que vão demonstrar um melhor desempenho do que no ano anterior.

"Estamos no caminho certo", assegurou. "Vamos ver o que o Natal nos traz, mas estamos confiantes de que os resultados vão mostrar que estamos a progredir muito em termos de estabilidade financeira", rematou.