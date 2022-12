Avisos de Lagarde castigam dívida portuguesa: Portugal pagará juros acima de 5% daqui a um ano

Os juros das obrigações do Tesouro português sofreram um abalo com as decisões do Banco Central Europeu (BCE) tomadas na quinta-feira passada e com os avisos de Christine Lagarde, a presidente da instituição, na conferência de imprensa que se seguiu à última reunião do ano.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler