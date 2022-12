Pedro Dominguinhos, presidente da Comissão de Acompanhamento: "PRR deve ter ambição de pagar €700 milhões às empresas até final de 2023”

O presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento (CNA) do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Pedro Dominguinhos, diz que o “PRR deve ter ambição de pagar €700 milhões às empresas até final de 2023”. No início de dezembro, as empresas submeteram mais de 19 mil candidaturas, viram aprovados perto de €2,6 mil milhões de apoios e receberam €68 milhões.

Quem tem mais fundos para distribuir pelas empresas é o IAPMEI — Agência para a Competitividade e Inovação (que gere atualmente €2,3 mil milhões do PRR) e o Banco Português de Fomento (BPF) (€1,6 mil milhões). Ora, o IAPMEI pagou cerca de €28 milhões e o BPF cerca de €6 milhões, confirma Pedro Dominguinhos.

