Imobiliário: Maia requalifica mais de 500 casas em bairro social

Chamava-se Bairro do Sobreiro, mas foi rebatizado Jardim do Sobreiro pela Câmara Municipal da Maia, de forma a enfatizar a requalificação dos 44 blocos, num total de mais de 500 casas — que incluem quatro edifícios em torre e vários espaços de comércio e serviços —, mas também o espaço público, com novos arruamentos, espaços ajardinados, hortas comunitárias e vários equipamentos públicos.

Quatro anos depois do início da intervenção, o conhecido Bairro do Sobreiro está irreconhecível, indo de encontro à promessa feita aos moradores por António Silva Tiago, presidente da Câmara Municipal da Maia, na cerimónia de lançamento das obras, que decorreram no dia 27 de outubro de 2018. Um bairro social localizado no centro da cidade, a escassos metros do edifício da câmara municipal — que no início deste século esteve em venda para ser demolido e transformado num projeto residencial privado.