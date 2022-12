Novo 'cheque' chega em vésperas de Natal. Quem vai ter direito ao apoio de 240 euros?

Dois meses após ter pago um apoio extraordinário no valor de 125 euros, a trabalhadores ou beneficiários de prestações sociais, residentes em Portugal e com rendimentos brutos mensais até 2700 euros, o primeiro-ministro António Costa recupera a fórmula, mas com alguns ajustes. A partir da antevéspera de Natal, a 23 de dezembro, começa a ser paga uma nova prestação extraordinária no valor de 240 euros, montante superior ao apoio anterior, mas que abrangerá um universo muito inferior de beneficiários.

