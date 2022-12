Musk volta a vender ações da Tesla e encaixa 3,4 mil milhões de euros

Elon Musk vendeu cerca de 3,6 mil milhões de dólares (3,4 mil milhões de euros) de ações da Tesla, aumentando para 23 mil milhões de dólares (22 mil milhões de euros) o montante de títulos já alienados pelo fundador da construtora de veículos elétricos, noticia o Financial Times esta quinta-feira, 15 de dezembro.

Musk vendeu, no total, cerca de 22 milhões de ações entre segunda-feira e quarta-feira.



Esta é, segundo o jornal britânico, a quarta vez que Musk vende em massa ações da Tesla, e a terceira desde que garantiu, em abril, que não iria vender ações da Tesla para financiar a aquisição da rede social Twitter.



O Financial Times recorda que a estrutura financeira que permitiu comprar o Twitter incluía cerca de 12,7 mil milhões de dólares (12 mil milhões de euros) em crédito bancário, uma componente de divida substancial que aumenta para 24 mil milhões de dólares (23 mil milhões de euros) as responsabilidades diretas de Musk.