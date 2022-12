Mercadona entra em Lisboa por Oeiras

A Mercadona inaugurou esta quinta-feira, 15 de dezembro, o seu primeiro supermercado no distrito de Lisboa, no Taguspark, em Oeiras, anunciou o grupo espanhol em comunicado. É a 39ª loja em Portugal da cadeia líder do retalho alimentar em Espanha e é a última das 10 inaugurações que o grupo tinha agendado para este ano.

Com 1900 metros quadrados, a loja foi construída respeitando o modelo de “loja eficiente” que o grupo está a implementar, garantindo, entre outros fatores, poupanças energéticas de 40% comparativamente a uma loja convencional. Tem 532 painéis solares com capacidade instalada de 200kW, o que garante uma produção de energia renovável que permite poupar 20% da energia elétrica consumida anualmente. Emprega 100 pessoas.

De acordo com o plano de expansão em Portugal, a Mercadona fechou o ano com 10 lojas em cinco novos distritos, nomeadamente Santarém, Setúbal, Viseu, Leiria e Lisboa.

Quota de 3% em dois anos e meio

Desde que o grupo líder do retalho alimentar em Espanha anunciou o salto para a internacionalização e a criação da empresa Irmãdona Portugal, em 2016, contabiliza um investimento superior a 500 milhões de euros no país, 39 lojas, três centros de inovação (Matosinhos, Vila do Conde e Lisboa) e um bloco logístico na Póvoa de Varzim, a que deverá juntar-se um novo bloco em Almeirim, pensado para ser o armazém principal da Mercadona em Portugal,