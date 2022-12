H&M aumenta faturação anual em 12%

A cadeia sueca de lojas de vestuário H&M encerrou o seu ano fiscal de 2022, terminado em novembro, com um crescimento de 12% das vendas, para 223,5 mil milhões de coroas suecas, o equivalente ao câmbio atual a 20,56 mil milhões de euros.

Em comunicado ao mercado esta quinta-feira a empresa indica, no entanto, que em moedas locais, nas várias regiões em que opera, as vendas cresceram 6%. E se os mercados da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia forem excluídos, então as vendas globais da H&M cresceram 15% em coroas suecas e 8% em moedas locais.

No quarto trimestre do seu ano fiscal (de 1 de setembro a 30 de novembro), a H&M teve receitas totais de 62,45 mil milhões de coroas suecas (o equivalente a 5,75 mil milhões de euros ao câmbio atual), com um crescimento de 10%. Contudo, expressas em moedas locais, as vendas do grupo permaneceram inalteradas em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Excluindo Rússia, Ucrânia e Bielorrúsia, as vendas subiram 11% em coroas suecas e 2% em moeda local.

No comunicado, que antecede a divulgação de resultados anuais agendada para 27 de janeiro de 2023, a H&M dá ainda conta de que fechou as suas últimas lojas na Rússia e Bielorrússia a 30 de novembro.

Além disso, o quarto trimestre foi afetado pelo fecho temporário de 25 a 50 lojas na China devido aos novos surtos de Covid-19.