Governo cria Comissão Interministerial de Coordenação Permanente para agilizar fundos europeus

O Governo decidiu criar uma Comissão Interministerial de Coordenação (CIC) Permanente para agilizar a execução dos fundos europeus do próximo quadro comunitário que vai até 2029. Esta é uma das novidades do decreto-lei aprovado esta quinta-feira pelo Conselho de Ministros que visa estabelecer um novo modelo de governação do Portugal 2030 mais claro, transparente, ágil e flexível e capaz de promover sinergias com outras fontes de financiamento europeu.

