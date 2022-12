Efacec: Sodecia volta a disputar privatização e Mota-Engil também está interessada

É grande a pressão nas Finanças, na Economia e na Parpública para acelerar a difícil privatização da Efacec. Todos estão empenhados para que ainda antes do final do ano haja clareza sobre o efetivo interesse dos oito candidatos na compra da empresa, e sobre quem está disponível para avançar com uma proposta definitiva para comprar 71,73% do capital da Efacec.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler