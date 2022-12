Criptoativos: regulador norte-americano acusa Bankman-Fried de "orquestrar fraude" para enganar investidores

A Securities and Exchange Commission (SEC) acusou esta terça-feira, 13 de dezembro, Sam Bankman-Fried, o antigo líder da plataforma de corretagem de criptoativos FTX e do hedge fund Alameda, entretanto falidos, de “orquestrar um esquema para defraudar investidores”.



No comunicado do regulador dos mercados de valores mobiliários norte-americano, Bankman-Fried angariou, desde maio de 2019, através da FTX, um montante superior a 1,8 mil milhões de dólares (1,7 mil milhões de euros) junto de investidores. Entre estes, cerca de 90 investidores norte-americanos apostaram 1,1 mil milhões de dólares (pouco mais de mil milhões de euros).

“Nas suas apresentações a investidores, Bankman-Fried promoveu a FTX como uma plataforma de compra e venda de ativos “cripto” segura e responsável, elogiando especificamente as medidas de risco sofisticadas e automatizadas para proteger os ativos dos clientes”, diz a SEC.

“A queixa alega que, na realidade, Bankman-Fried orquestrou uma fraude durante vários anos para esconder dos investidores da FTX o desvio não revelado de fundos de clientes da FTX para a Alameda Research LLC, o seu hedge fund ”cripto" privado", e o fluxo de capitais entre estas duas entidades, sem que houvesse ponderação de risco.

“A queixa defende ainda que Bankman-Fried usou fundos de clientes da FTX na Alameda para fazer investimentos não divulgados, compras luxuosas de imobiliário, e fazer grandes doações a partidos políticos”, acrescenta a SEC.

Segundo o presidente da SEC, Gary Gensler, citado no comunicado, este era um “castelo de cartas com base em enganos” e a bancarrota "é um alerta às plataformas ”cripto" de que devem passar a estar conforme as nossas leis", como as que protegem fundos de clientes e separam negócios com incentivos conflituantes na finança tradicional.

O comunicado da SEC surge horas depois de Sam-Bankman Fried ter sido detido nas Baamas, onde reside, sendo esperada a sua extradição para os Estados Unidos da América.