Criptoativos: Sam Bankman-Fried foi preso nas Baamas e deverá ser extraditado para os EUA

Sam Bankman-Fried, fundador e antigo líder da plataforma de corretagem de criptoativos FTX foi preso na segunda-feira nas Baamas, onde reside, perto das 23 horas de Lisboa, a pedido das autoridades norte-americanas. De acordo com as autoridades locais, deverá ser extraditado para os Estados Unidos.

SBF, as iniciais pelas quais é conhecido, foi detido na véspera de testemunhar perante o Congresso dos EUA sobre o caso da falência das empresas do grupo, numa audiência na qual iria dizer aos representantes norte-americanos que foi pressionado para aceitar uma reestruturação.

Segundo a Reuters, que teve acesso à intervenção escrita, SBF acusaria o escritório de advogados Sullivan and Cromwell de pressão para a nomeação de John J. Ray III como novo presidente executivo, um antigo gestor de insolvência de grandes empresas que colapsaram, como foi o caso da Enron.



SBF alega que recebera uma proposta de financiamento para salvar a FTX - que deixou mais de um milhão de credores incapazes de aceder aos fundos custodiados na plataforma - mas que fora impedido de aceitar por já ser demasiado tarde, segundo a agência, vendo recusado o seu pedido para que rescindissem o contrato com Ray.



O ex-magnata já não vai poder testemunhar perante o Congresso norte-americano, mas continua na agenda a audição do próprio Ray.