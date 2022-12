Comparar preços de eletricidade vai ficar ainda mais complicado

Se para muitas famílias entender a fatura de eletricidade já não é fácil, no curto prazo o processo de procurar outras opções além do seu atual fornecedor de energia e comparar os respetivos preços poderá ser um quebra-cabeças, já que no mercado vão coexistir comercializadores a cobrar ao cliente a parcela adicional de ajuste do chamado “mecanismo ibérico”, variável todos os meses, e outros comercializadores que não o farão. A Galp e a Iberdrola já cobravam esta parcela, a EDP e a Endesa passarão a cobrar a partir de janeiro e a Goldenergy garante que não o fará. Também o comercializador das tarifas reguladas, a SU Eletricidade, não está a cobrar o mecanismo e assim deverá continuar.

