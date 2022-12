Com capitais sul-coreanos, Q Energy lança as suas primeiras centrais solares em Portugal

A Q Energy, empresa alemã de energia solar detida pelo grupo sul-coreano Hanwha, avançou com o licenciamento ambiental dos seus primeiros dois projetos fotovoltaicos de larga escala em Portugal, mercado onde o grupo apostou forte no leilão realizado em 2020 pelo Governo português. Nessa licitação, recorde-se, a empresa, então ainda designada Q Cells, foi a grande vencedora, ficando com metade dos 12 lotes a concurso. Depois, a mesma empresa viria a conseguir seis acordos com a REN – Redes Energéticas Nacionais para desenvolver outros projetos solares de grande envergadura.

