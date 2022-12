Exportações nacionais crescem puxadas pelos EUA

Esta semana, um empresário alemão andou no Vale do Ave a fazer contactos para deixar encomendas têxteis que costumava colocar na China e Turquia. “Está disposto a pagar 20% mais para reduzir a exposição numa zona que considera de risco”, conta um industrial do sector, animado com a perspetiva do negócio, apesar de saber que “um dos principais motores de crescimento neste momento está nos EUA”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler