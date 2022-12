Recebeu €90 milhões públicos, agora acabou: o Banco Efisa, detido pelo Estado desde a nacionalização do BPN, está em liquidação

O Banco Efisa, que veio para a esfera do Estado com a nacionalização do BPN, em 2008, está oficialmente em liquidação. Após 90 milhões de euros ali injetados anos depois, sem que a isso se seguisse uma venda bem-sucedida, a opção dos decisores públicos foi liquidar a instituição.

