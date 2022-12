Negociações salariais voltam à estaca zero na Autoeuropa

Uma semana depois de ter chegado a um acordo de aumento salarial de 5,2%, com a Comissão de Trabalhadores, para 2023, num referendo realizado a 4 e 5 de dezembro, os empregados da Volkswagen Autoeuropa, em Palmela, chumbaram aquele valor e as negociações regressam à estaca zero.

Para hoje está marcada uma reu­nião entre os representantes dos trabalhadores e a administração para tentar alcançar uma nova base de negociação. Caso contrário, há já quem admita — entre os sindicatos representados na empresa — voltar à greve, e com mais expressão do que a que acabou por se realizar nos passados dias 17 e 18 de novembro (que, segundo a administração, foi seguida por 37% dos trabalhadores).