Greve: TAP garante que operou até às 11h todos os voos previstos

Nos dois dias de greve a TAP, que está a operar serviços mínimos, previu fazer 267 voos, e na quinta-feira conseguiu fazer todos os 148 voos previstos, afirma fonte oficial, em comunicado. Na manhã desta sexta-feira a companhia também está a cumprir os voos agendados, indica a TAP.

"A TAP está a operar com serviços mínimos decretados pelo tribunal arbitral e pelos parceiros da companhia. Até às 11h deste segundo dia de greve, dos 119 voos previstos para hoje (sexta-feira), a TAP já operou os 41 previstos [até às 11h]. Dos 30 voos de serviços mínimos previstos para hoje, a TAP já operou os 9 previstos. Apenas um voo para a Praia foi cancelado, mas devido a falta de passageiros", detalha a transportadora. Depois deste horário houve um voo cancelado para o Brasil, entretanto remarcado para sábado.

A TAP esclarece que na quinta-feira foram feitos todos os 148 voos previstos, sendo 64 de serviços mínimos.

No mesmo comunicado, a TAP afirma que "lamenta profundamente esta situação, que prejudica os clientes, a companhia e o país e continua, como sempre, disponível para negociar com o SNPVAC, bem como com todos os sindicatos". Uma posição que colide com o que diz o SNPVAC, cujo presidente, Ricardo Penarroias, reafirmou esta sexta-feira que a companhia continua a não querer negociar, não tendo marcado ainda qualquer reunião.

A TAP diz ainda que "aceitou nove das 14 propostas do sindicato e pediu que a sua Assembleia-Geral fosse antecipada para evitar o impacto na operação da companhia". Mas o sindicato dos tripulantes afirma que a transportadora ultrapassou todas as principais linhas vermelhas.

"O aviso de greve dos tripulantes de cabina levou a TAP a cancelar 360 voos, uma decisão tomada tendo como prioridade a proteção dos clientes. A companhia pediu atempadamente aos seus passageiros para que remarcassem os seus voos voluntariamente e todos os passageiros puderam pedir a remarcação ou um reembolso", relembra a TAP.