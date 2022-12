Banco de Portugal aperta regras impostas à dona do Multibanco

O Banco de Portugal (BdP) considera que a SIBS, dona do Multibanco, não está a respeitar todas as regras europeias para o mercado de pagamentos e deixou, no início de 2022, uma ordem sem o cumprimento da qual a empresa poderá sofrer uma sanção. É um obstáculo num ano em que a empresa incumbente do sistema de pagamentos em Portugal já foi acusada pela Autoridade da Concorrência de abuso de posição dominante.

Segundo informação que foi apurada pelo Expresso junto de fontes do sector, a SIBS foi alvo daquilo a que se chama uma “determinação específica” em janeiro deste ano. Este instrumento é uma “comunicação dirigida pelo BdP a uma instituição supervisionada impondo a correção de uma irregularidade detetada”.