Relatório aponta para constrangimentos na rede elétrica europeia na próxima década

A mais recente edição do relatório de avaliação dos recursos europeus da ENTSOE, a associação europeia de operadores da rede de transporte de eletricidade (de que faz parte a portuguesa REN), deixa o alerta: há várias regiões do Velho Continente que durante a próxima década permanecerão numa situação de pressão, com algum risco de que a capacidade existente de produção de eletricidade não responda integralmente às necessidades da procura. Portugal está, para já, fora das situações de risco a médio e longo prazo, mas a vizinha Espanha apresenta alguns sinais de risco.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler