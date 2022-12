Portugal lidera subida dos juros para comprar casa na zona euro

Em dezembro de 2021, uma família em Portugal que contraísse um empréstimo para comprar casa pagava, em média, uma taxa de juro de 0,83%. Menos de um ano depois, em outubro de 2022, esse valor tinha subido para 2,86%. Foi o aumento mais expressivo entre todos os países da zona euro. Um incremento dos juros com reflexos pesados nas prestações mensais ao banco. Por cada €150 mil de crédito, a 30 anos, com spread de 1% e indexado à Euribor a seis meses, o agravamento da prestação no espaço de um ano atinge os €212. Ou seja, mais 48%. E juros e prestações ainda devem subir mais até ao início do próximo verão.

Depois de anos firmemente ancoradas abaixo de zero, e após atingirem mínimos históricos no final do ano passado, as taxas de juro Euribor iniciaram em janeiro uma trajetória de forte subida. A média mensal da taxa a seis meses, por exemplo, passou de -0,5% em dezembro de 2021, para 2,3% em novembro deste ano. A ‘culpa’ foi do endurecimento da política monetária do Banco Central Europeu (BCE) para travar a inflação na zona euro, que se intensificou no último verão e que na próxima semana conhece um novo capítulo (BCE Lagarde prepara decisões mais importantes do ano).