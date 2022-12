Trabalhadores dos Silos de Leixões anunciam greve para dias 09 e 12 de dezembro

Os trabalhadores dos Silos de Leixões vão fazer greve nos dias 09 e 12 de dezembro por aumentos salariais, anunciou esta quarta-feira o Sindicato dos Trabalhadores da agricultura e das indústrias de alimentação, bebidas e tabacos de Portugal (SINTAB).

O sindicato prevê, em comunicado, que a paralisação afete "todas as cargas e descargas de cereais, nomeadamente o abastecimento à indústria alimentar, de moagens e panificação, e a descarga de navios, desde as 00:00 do dia 08 de dezembro até às 08:00 do dia 13".

De acordo com a nota, está ainda agendada a realização de um plenário de trabalhadores para dia 13, onde será feito um balanço da greve "e decididas novas formas de luta, caso a empresa mantenha a sua irredutibilidade perante as reivindicações apresentadas".

Segundo o SINTAB, os trabalhadores estiveram 12 anos sem aumentos salariais nem direito a contratação coletiva, depois de a empresa ter afastado o Acordo Empresa da Silopor, após o início da concessão.

"Perante a luta dos trabalhadores, e em resultado desta, a empresa processou, no ano passado, e à margem das negociações, aumentos salariais residuais, bem longe da reivindicação de 200 euros que os trabalhadores apresentaram", afirma o sindicato.

O SINTAB refere ainda que os aumentos aconteceram antes do atual momento de subida do custo de vida, que veio prejudicar "ainda mais" o poder de compra dos trabalhadores.

"Já este ano, perante a insistência do SINTAB, a empresa declarou não querer sequer discutir aumentos de salários e muito menos a aplicação de contratação coletiva", afirma o sindicato, acrescentando que a administração da empresa tentou, nos últimos dias, impedir a realização da greve, considerando-a ilegal.