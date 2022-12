Metro do Porto celebra 20 anos com 724 milhões de euros de novos investimentos para realizar. Já não é “o metro de papel”

Primeiro foram as dúvidas: Em 1990, apenas 4% dos portuenses acreditavam que um dia poderiam andar de metro na sua cidade. A percentagem, revelada num estudo da Câmara Municipal do Porto quando o projeto começou a ser falado, ajuda a compreender o cognome satírico “metro de papel” que acompanhou as notícias do novo meio de transporte até à inauguração da linha Azul (A), no troço entre o Senhor de Matosinhos e a Trindade, às 11h43 de 7 de dezembro de 2002.

