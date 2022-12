Fusion Fuel obtém mais 36 milhões de euros de subsídios para projetos de hidrogénio verde em Sines

A Fusion Fuel comunicou esta quarta-feira ao mercado ter recebido aprovação para subsídios no valor de 36 milhões de euros, no âmbito das agendas mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Aqueles apoios visam o desenvolvimento de projetos industriais em Sines no domínio do hidrogénio verde.

De acordo com a empresa portuguesa, que é há dois anos cotada no Nasdaq, a maior parcela do financiamento, no valor de 22,5 milhões de euros, será alocada ao projeto Hevo Sines, uma fábrica de hidrogénio verde com 3 mil unidades do equipamento fabricado pela própria Fusion Fuel, o Hevo Solar, que junta a produção solar e a eletrólise numa mesma solução. Esta unidade industrial terá 75 megawatts (MW) de capacidade de eletrólise. A construção deve arrancar em 2024.

Outros 3,5 milhões de euros serão canalizados para atividades de investigação e desenvolvimento da Fusion Fuel. A restante verba será distribuída por outros projetos em que a Fusion Fuel participará como fornecedora de equipamentos, nomeadamente os que envolvem a Keme Energy, a Transition2Green e o Hylab Collaborative Laboratory.

A Fusion Fuel diz ainda ter a expectativa de “nas próximas semanas” receber uma decisão sobre outros projetos com que se candidatou para fundos do PRR.

Na semana passada a empresa revelou no seu comunicado de resultados dos primeiros nove meses do ano que já obteve subsídios de 48,7 milhões de euros (de pedidos de apoio totais de 78,7 milhões de euros), para vários projetos a desenvolver em Portugal e Espanha no domínio do hidrogénio verde.

Nesse pacote a Fusion Fuel já dava como garantida uma verba de 10 milhões de euros do PRR para o projeto Hevo Indústria, que visa instalar, também em Sines, uma unidade de produção de hidrogénio verde com 300 eletrolisadores Hevo Solar.