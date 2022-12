Volume transacionado na Binance disparou 30% no mês da queda da rival FTX

A Binance viu a atividade de compra e venda de criptoativos disparar 30% em outubro, no mesmo mês em que uma das plataformas rivais, a FTX, declarou insolvência, provocando uma nova crise na indústria “cripto”, de acordo com notícia da Bloomberg, 6 de dezembro.

A queda da FTX e a volatilidade originada pelo colapso da segunda maior plataforma de corretagem provocada este aumento da atividade nas concorrentes.



Em novembro a atividade continuou a aumentar, segundo dados da consultora Kaiko citados pela agência. O volume de negociação nas plataformas de compra e venda de criptoativos subiu 23% em novembro para os 705 mil milhões de dólares (669 mil milhões de euros).

A atividade na Binance representa a maior parte deste crescimento, com a maioria do crescimento a vir da plataforma de Changpeng Zhao, vulgo CZ.



Segundo a Kaiko, citada pela Bloomberg, as plataformas rivais Coinbase e Kraken também registaram, em novembro, aumentos na atividade, ao passo que o volume transacionado em plataformas mais pequenas diminuiu, com os investidores à procura de instituições sólidas para transacionarem o seu dinheiro.