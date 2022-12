TAP: tripulantes mantêm greve e propõem marcação de mais cinco dias

Os tripulantes de cabine votaram esta terça-feira, em assembleia-geral, manter a greve prevista para esta semana para os dias 8 e 9 de dezembro, E, reforçando o seu protesto, decidiram avançar com uma proposta de mais cinco dias a marcar até ao final de janeiro de 2023.



O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), avançou que datas serão “definidas pela direção [do sindicato] e comunicadas aos associados 24 horas antes da entrada do pré-aviso de greve”. Participaram na assembleia-geral mais de 600 associados, entre presenças e procurações. Uma assembleia geral que decorre num momento de relações tensas entre os tripulantes e a gestão da companhia, que estão a discutir a revisão do Acordo de Empresa (AE).

A 03 de novembro os tripulantes, representados pelo SNPVAC, tinham decidido avançar com uma greve, recusando "liminarmente a proposta de novo acordo de empresa”, que consideram “absolutamente inaceitável e manifestamente redutora”.

Administração rejeita a paz social e paga para ver



Numa moção, que foi entregue na assembleia-geral, a TAP é acusada de preferir “pagar para ver os efeitos da greve" de 8 e 9 de dezembro, "ao invés de repor aos tripulantes aquilo que unilateralmente lhes retirou”.

A lista de acusações prosseguem: “a administração da TAP optou por rejeitar a prossecução da paz social, preferindo denegrir reiteradamente os tripulantes de cabine através de comunicações internas e externas”.

O SNPVAC reitera que a “TAP não desiste do intuito de camuflar os seus erros de gestão, tentando culpar os tripulantes de cabina pela estado da companhia".