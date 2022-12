Há oito interessados na privatização da Efacec, nacionais e estrangeiros

Houve oito entidades que manifestaram interesse pelo processo de privatização de 71,73% da Efacec Power Solutions, cujo prazo de entrega terminou na segunda-feira, revelou a Parpública, em comunicado. Agora inicia-se uma nova fase de um processo que se tem vindo a arrastar.



"Efetuada que seja a pré-seleção nos termos previstos no caderno de encargos anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 107-A/2022, de 21 de novembro, dar-se-á início à primeira fase com vista à apresentação pelos potenciais interessados pré-selecionados de propostas vinculativas", lê-se no comunicado.

A Parpública não divulga os dados, mas há três semanas o Expresso noticiou que existiam candidatos nacionais, europeus e asiáticos. E entre eles estavam empresas do setor e investidores financeiros.



A situação financeira da Efacec é frágil, e foi noticiado que alguns candidatos apenas manteriam o interesse se o Estado limpasse a dívida de cerca de 200 milhões de euros que tem a Efacec, e que, na prática, acabou por ser um dos obstáculos.à venda à bracarense DST.

Desconhece-se ainda como será vendida a empresa, que deverá ser alvo de um processo de reestruturação.



Este novo processo de privatização arranca, depois de no dia 28 de outubro, o Estado ter anunciado que a venda da Efacec ao grupo DST não foi concluída por "não se terem verificado todas as condições necessárias à concretização" do acordo de alienação.