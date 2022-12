Chineses do Haitong pagam €19 milhões para impedir entrada do Estado português no antigo BES Investimento

O Haitong impediu que o Estado português entrasse no capital do Haitong Bank, em Portugal. Pela segunda vez, o grupo chinês optou por gastar dinheiro para que ao antigo BES Investimento fosse apenas seu, e este ano já gastou 19 milhões de euros com este objetivo, 16 milhões dos quais este mês. E de Hong Kong poderão vir ainda mais euros para o Tesouro português. Porém, na prática, este dinheiro serve apenas para compensar créditos que o banco teve direito a receber em faturas fiscais. Os investidores chineses tomaram a opção contrária aos americanos no Novo Banco, que não se importaram de partilhar capital com os contribuintes.

