Bolsa de Lisboa abre a perder 0,25% mas recupera

A bolsa de Lisboa abriu esta terça-feira em terreno negativo, com o índice PSI a descer 0,25% para 5.850,88 pontos, mas rapidamente recuperou.

Cerca das 09:00 em Lisboa, a inverter a tendência da abertura, o PSI subia 0,06% para 5.869,81 pontos, com sete 'papéis' a subirem e oito a desceram de cotação. As

ações da EDP e da EDP Renováveis a liderar os ganhos, a subirem 0,95% para 22,34 euros e 0,89% para 4,64 euros. Seguiam-se as da Altri e da Sonae, que ganhavam 0,28% para 5,39 euros e 0,26% para 0,95 euros.

Em sentido contrário, as ações da Semapa, Jerónimo Martins e Galp desciam de cotação, já que se desvalorizavam 2,58% para 13,60 euros, 1,06% para 20,60 euros e 0,58% para 12,01 euros.

As ações do BCP e da Mota-Engil desvalorizavam-se 0,54% para 0,15 euros e 0,49% para 1,22 euros.

As outras três ações que desciam de cotação registavam decréscimos entre 0,36% e 0,45%.

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, a seguir a tendência de Wall Street numa sessão que não contará com referências macroeconómicas relevantes.

Wall Street fechou na segunda-feira em baixa, depois dos últimos indicadores sobre o setor dos serviços dos Estados Unidos gerarem preocupação entre os investidores pela possibilidade da Reserva Federal dos EUA (Fed) manter a sua política agressiva de ajustamento das taxas de juro.

A publicação na segunda-feira de um índice de gestores de compras do setor dos serviços, com um valor muito acima das expectativas dos analistas, bem como os números finais das encomendas às fábricas em outubro, também acima de projeções consensuais, foi mal recebida pelos investidores que veem a força da economia dos EUA e do seu mercado de trabalho como um elevado risco de que a Fed continue a subir as taxas de juro.

Os investidores também estão a observar a retirada de algumas restrições anti-pandemia em várias partes da China, o que encorajou as apostas no possível fim da política de "zero covid" que conduziu a moeda nacional do país, o yuan, a subir para os níveis mais fortes em relação ao dólar desde meados de setembro.

A taxa de câmbio 'onshore', ou seja, a operada em mercados locais, caiu para 6,993 por dólar, caindo abaixo da barreira psicológica de sete yuan pela primeira vez desde 16 de setembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0503 dólares, contra 1,0495 dólares na segunda-feira, e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro de 2023 abriu com tendência ascendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 83,35 dólares, contra 82,68 dólares na segunda-feira.