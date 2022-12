Produção de energia para autoconsumo acelera no país, com Guimarães, Seixal e Famalicão no pódio: veja o mapa

O autoconsumo de energia em Portugal está a ganhar tração. Com os preços grossistas da eletricidade a pressionar as faturas de muitas empresas e famílias, a popularidade dos painéis fotovoltaicos vem aumentando. Guimarães, mostram os dados da E-Redes, é o município com mais instalações de autoconsumo do país: são mais de 3 mil clientes já servidos por este tipo de solução. E como está o resto do país?

