Governo quer acabar com lei que protege inquilinos em caso de despejo

O Governo quer voltar a permitir os despejos dos inquilinos que estejam com rendas em atraso. As leis que protegiam os arrendatários impediam a desocupação das casas, que volta a ser possível assim que seja decretado o despejo. A data da entrada em vigor do diploma ainda não é conhecida, mas a proposta de lei já está no Parlamento.

