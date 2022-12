Chama-se Rui Pinto e é o novo responsável por vigiar os bancos em Portugal

Era o responsável por supervisionar as empresas cotadas em Portugal, e agora passa a ser o “polícia” com a tutela direta da vigilância dos bancos a operar no país. Com 45 anos, Rui Pinto (na foto, o primeiro a contar da direita) foi o escolhido entre o novo Conselho de Administração do Banco de Portugal para assegurar que os bancos nacionais cumprem todas as regras e leis – e que não põem em risco o bolso dos contribuintes.

