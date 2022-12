Bosch cria equipa em Braga para desenvolver 'software' para airbags e recruta 80 pessoas até ao final de 2023

A Bosch vai criar, em Braga, uma nova equipa de desenvolvimento de 'software' para sistemas de segurança automóvel, concretamente airbags e travões, anunciou esta segunda-feira a multinacional alemã.

Em comunicado, a Bosch refere que a nova equipa será criada no início de 2023 com cerca de 20 engenheiros de 'software', mas o objetivo passa por recrutar mais 60 perfis especializados até ao final do próximo ano.

A nova equipa será responsável por desenvolver sistemas de 'software' embebido para airbags e travões de última geração para a mobilidade do futuro, tecnologias que, acrescenta a empresa, "vão representar um marco na inovação e no futuro dos sistemas de segurança de veículos de passageiros, bem como nos futuros veículos autónomos".

"A partir de Braga, vamos contribuir para o objetivo de continuar a salvar vidas, tornando a condução mais segura e confortável", refere Carlos Ribas, representante da Bosch em Portugal e administrador técnico da Bosch em Braga.

Para a instalação desta nova área de I&D em Braga, a Bosch vai reforçar as suas equipas com perfis especializados em engenharia de software, estando agendado para 13 e 14 de janeiro um evento de recrutamento do qual os participantes poderão sair já com uma proposta de trabalho.