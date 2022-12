Comboios: quatro perguntas e respostas sobre as greves na CP e na IP

1. Quem parou esta quarta-feira?

A greve foi convocada por várias estruturas sindicais do sector ferroviário e abrangeu as empresas CP — Comboios de Portugal, que explora o serviço comercial de transporte de passageiros da quase totalidade das linhas de comboio no país, e IP — Infraestruturas de Portugal, que gere as infraestruturas ferroviária e rodoviária. A Fertagus, empresa do Grupo Barraqueiro que explora o comboio da Ponte 25 de Abril, entre Lisboa e a península de Setúbal, também foi obrigada a parar, ainda que os seus trabalhadores não tenham feito greve. Isto porque com a greve na IP, que de acordo com a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS) teve uma adesão superior a 80%, os comboios não puderam circular em todos os horários previstos. Foram assegurados serviços mínimos de 25% nos comboios de longo curso e também nos regionais e urbanos.

