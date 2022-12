Idade da reforma volta a subir dentro de momentos

Nos próximos dois anos, os portugueses poderão reformar-se três meses mais cedo do que em 2022. E, quem quiser sair do mercado de trabalho antes da idade prevista, terá uma penalização inferior em 2023. Mas trata-se de sol de pouca dura. Não havendo novos picos de mortalidade inesperada, a expectativa é que a esperança média de vida volte a aumentar e, com ela, a idade legal de reforma.

Desde 2007 que a esperança de vida e idade da reforma andam de braço dado. Se uma sobe, a outra vai atrás, obrigando os trabalhadores a ficarem mais tempo no mercado de trabalho ou, então, a sofrerem um corte na pensão. Esta semana ficámos a saber que a esperança de vida aos 65 anos sofreu uma quebra pelo segundo período consecutivo, devido aos efeitos diretos e indiretos da pandemia. A descida foi menos expressiva do que chegou a ser admitido, mas, ainda assim, teve duas consequências diretas. Por um lado, a penalização pela antecipação da idade da reforma baixou ligeiramente, dos atuais 14,06% para os 13,8% no próximo ano. Por outro lado, determinou que a idade legal da reforma, que já se sabia que iria descer em 2023 para os 66 anos e quatro meses — menos três meses do que acontece este ano —, se irá manter nesse patamar em 2024 (ver gráficos).