Portugueses compraram mais na Black Friday e na Cyber Monday deste ano

A faturação com cartão dos negócios na chamada “Black Week”, de 21 a 28 de novembro, em Portugal subiu 11% em 2022 face ao ano anterior, de acordo dados divulgados pela rede de pagamentos Reduniq, esta sexta-feira, 2 de dezembro.

Pelos dois principais dias da “semana negra” de descontos, a faturação da Black Friday subiu 6%, ao passo que a da Cyber Monday cresceu 10% face ao período homólogo, segundo dados da Reduniq Insights com base na análise das transações registadas na rede de pagamentos da Reduniq.

Os setores da moda, eletrodomésticos e tecnologia, e de artigos de decoração foram os que mais procura tiveram, e representaram perto de 25% da faturação total.

A Black Friday e a Cyber Monday são a sexta-feira e a segunda-feira imediatamente a seguir ao dia de ação de graças dos Estados Unidos, que em 2022 calharam a 25 e 28 de novembro.

Além da faturação ter aumentado, o número de compras aumentou 17% nesta semana face ao período homólogo.

“Já numa análise mais fina, o Reduniq Insights demonstra igualmente que a Black Friday obteve uma performance 25% acima da média dos restantes dias do período em análise, com o pico da faturação a acontecer entre as 17 horas e as 18 horas, tendo sido ultrapassada apenas pelo sábado seguinte (26 de novembro), que registou mais 13% de faturação que a “sexta-feira negra”, avança a empresa.

“Ao mesmo tempo, o fim de semana pós-Black Friday (26 e 27 de novembro) também registou uma variação homóloga positiva na faturação dos negócios (+14%)”, acrescenta.

Por consumidor, face ao período homólogo, o gasto foi, em média, "o mesmo valor do ano passado, mas realizou mais 5% de número de compras”, de acordo com o comunicado da Reduniq.