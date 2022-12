Pensões aumentam entre €15 e €220 por mês a partir de janeiro

A esmagadora maioria dos pensionistas vai receber um pequeno brinde em janeiro. Com a inflação e o crescimento económico a subirem acima do esperado este ano, os valores de atualização das pensões também sobem, por arrasto, para lá do que estava planeado. No início do próximo ano, as pensões mais baixas vão subir cerca de €15 por mês, mais um euro do que o previsto pelo Governo. Do outro lado da escala, as mais altas subirão cerca de €220 por mês, mais €20 do que o Executivo de António Costa tinha antecipado.

As estimativas de inflação e de crescimento económico que o Instituto Nacional de Estatística (INE) libertou esta quarta-feira (ver páginas 2 e 4) já permitem calcular o que podem esperar os pensionistas para o valor da sua reforma a partir de janeiro. Mais euro, menos euro, mais casa decimal, menos cada decimal, no próximo ano, a esmagadora maioria dos reformados verá o valor mensal da sua pensão crescer. As mais pequenas, em torno dos €300, passarão a receber mais €14,5 mensais do que até aqui; as maiores, em torno dos €5700 brutos por mês, passarão a encaixar mais €221 por mês. E uma pensão média, que em Portugal ronda os €500 por mês, será engordada para os €524.