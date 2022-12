Dívida pública cai para os 273,8 mil milhões de euros em outubro

A dívida pública na ótica de Maastricht caiu, em outubro deste ano, para os 273,8 mil milhões de euros face a setembro, de acordo com dados do Banco de Portugal (BdP) divulgados esta sexta-feira, 2 de dezembro.

Em setembro a dívida pública na ótica de Maastricht fora de 280 mil milhões de euros.



De acordo com o banco central português, “esta diminuição refletiu as amortizações líquidas de títulos de dívida (-6,6 mil milhões de euros), nomeadamente de Obrigações do Tesouro”.

“Em sentido contrário, as responsabilidades em depósitos aumentaram (0,6 mil milhões de euros), em resultado de emissões de certificados de aforro (1,4 mil milhões), parcialmente compensadas por amortizações de certificados do Tesouro (-0,7 mil milhões de euros)”, esclarece o BdP.