Bolsas registam melhor mês do ano com ganhos de 7,6% em novembro

As bolsas fecharam novembro com o melhor desempenho do ano, até à data. O índice mundial MSCI registou uma subida de 7,6%, a mais elevada do ano. É o segundo mês consecutivo de ganhos, depois dos ganhos de 6% em outubro, e das perdas de quase 10% em setembro.

