Candidatos à ADSE apoiados pela Frente Comum foram os mais votados (numas eleições em participaram apenas 4% dos eleitores)

A Lista B, encabeçada por Henrique Vilallonga, desenhador no município de Serpa e dirigente no Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, teve a melhor votação nas eleições da ADSE para os representantes dos beneficiários no Conselho Geral e de Supervisão (CGS) – triénio 2023-2015 –, elegendo dois dos quatro lugares disponíveis. Esta candidatura foi apoiada pela Frente Comum (afeta à CGTP) e pela Confederação Nacional de Reformados Pensionistas e Idosos (Murpi).

