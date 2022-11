Descida da inflação na zona euro deverá afastar aumento de 75 pontos-base nos juros do BCE em dezembro

A probabilidade de um novo aumento de 75 pontos-base (três quartos de ponto percentual) dos juros do Banco Central Europeu (BCE) na próxima reunião, a 15 de dezembro, caiu significativamente, de 50% na semana passada para 30% agora, segundo os futuros da taxa de curto prazo do euro, avançam esta quarta-feira os analistas do banco alemão Commerzbank.

